CENA de Apucarana realiza ação no sábado; assista

A Comunidade Evangélica Nova Aliança de Apucarana, em parceria com a prefeitura, realiza no sábado (9), uma ação no centro do município para chamar atenção para a importância da prevenção ao suicídio.

No sábado, das 9h às 13h, integrantes da igreja com o departamento de saúde mental do munícipio vão entregar panfletos e conversar com as pessoas na área central da cidade.

"Se não chover no sábado, vamos realizar essa ação em parceria com a prefeitura. No mês de setembro já realizamos ações na comunidade, oramos pelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis, mas achamos importante continuar esse trabalho. 80% das pessoas dão sinais de que vão fazer algo, mas as pessoas ao redor não entendem o pedido de socorro, queremos trazer essa conscientização para as pessoas", disse o pastor Carlos Alberto Salviato.

