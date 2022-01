Cemsa investiga envenenamento de gatos em Apucarana

Da Redação

Uma equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) de Apucarana esteve nesta quinta-feira em uma operação de fiscalização e investigação em um condomínio fechado onde os moradores vem registrando sucessivos casos de mortes de felinos por envenenamento. Segundo relato de moradores, pelo menos 10 gatos apareceram mortos no bairro nas últimas semanas.

A equipe, que contou com apoio da Guarda Civil Municipal, fez uma vistoria em busca de possíveis amostras de veneno e falou com moradores. Segundo o coordenador do Cemsa, Luan Guapuruvu, apesar de nenhuma amostra ter sido encontrada, não há dúvidas que os animais foram envenenados. “Fizemos uma varredura e não achamos nenhum resto de comida ou isca com veneno, mas as fotos encaminhadas pelos moradores e pelos donos dos animais e o relato deles não deixa muitas dúvidas que eles tenham morrido por envenenamento”, comenta.

Segundo ele, a equipe vai solicitar imagens de câmeras de segurança do condomínio na tentativa de identificar o responsável pelos maus tratos aos animais. “Todo material que vamos colher nas investigações será encaminhado à Polícia Civil para investigação. Maus tratos contra animais é crime”, comenta.