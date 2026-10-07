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CRIME

Cemsa investiga abandono de cães e reforça responsabilidade dos tutores

Serviço da Prefeitura de Apucarana reforça que a responsabilidade pelo animal é sempre do tutor e que maus-tratos e abandono são crimes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cemsa investiga abandono de cães e reforça responsabilidade dos tutores
Autor Foto: Divulgação

Uma denúncia de maus-tratos a animais feita por moradores levou a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) e a equipe de fiscalização do Centro Municipal de Saúde Animal da Prefeitura de Apucarana (Cemsa) a uma residência no Residencial Sumatra II, na manhã desta quarta-feira (07). Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a moradora havia mudado e abandonado cinco cães de grande porte.

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Identificada, a tutora foi denunciada com confecção de boletim de ocorrência pelo crime de maus-tratos e abandono de animais e responderá legalmente perante as autoridades competentes. Ocorrências semelhantes, relata o coordenador do Cemsa, Davi Ricardo de Andrade Santana, têm sido recorrentes em Apucarana. Somente neste inicio de mês, 10 cães de grande porte em situação de maus-tratos foram resgatados pelo serviço municipal em diferentes regiões da cidade e estão à disposição para adoção. Ele explica, porém, que o Cemsa é um órgão de saúde pública e não um canil destinado ao recolhimento indiscriminado de animais. “Atendemos casos de cães e gatos em situação de vulnerabilidade que não possuem tutor (em situação de rua) e que precisam de atendimento veterinário. Também realizamos ações de controle populacional, por meio de castrações, principalmente para atender famílias e protetores que não têm condições de arcar com esse procedimento”, esclarece.

Davi reforça que a responsabilidade pelo animal é sempre do tutor e que o abandono não é uma alternativa, mesmo quando a pessoa deixa de ter condições. “A partir do momento em que a pessoa decide ter um animal, ela passa a ser responsável por ele. Se não tem mais condições de mantê-lo, deve buscar uma adoção responsável, conversar com familiares, amigos ou procurar alternativas para encaminhar esse animal. O que não pode é simplesmente abandonar na rua ou em um imóvel e ir embora. Abandono e maus-tratos são crimes e o responsável responde legalmente por isso”, esclarece o coordenador do Cemsa. De acordo com ele, independentemente da raça, o tutor precisa garantir a guarda e a segurança do animal.

Após receberem os cuidados necessários, os cães e gatos em situação de vulnerabilidade resgatados pelo Cemsa ficam disponíveis para adoção. “Após recuperados de ferimentos ou doenças, ficam à disposição para adoção, sendo encaminhados vacinados, castrados e microchipados”, informa Davi Santana. Segundo ele, atualmente as 24 baias do local abrigam cerca de 150 animais. “Quem tiver interesse em adotar um cão ou gato pode procurar o Cemsa para conhecer os animais disponíveis”, convida.

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Serviço

O Cemsa está localizado na Rua Cristiano Kussmaul, 2.578, no Residencial Interlagos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato é pelo telefone 3308-1414 ou pelo WhatsApp 999626-3680. Animais para adoção também estão disponíveis, com foto, através da rede social https://www.instagram.com/cemsaapucarana.

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abandonos de cães adoção de animais bem-estar animal Cemsa Apucarana mau trato animais
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