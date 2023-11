Cemitérios de Apucarana terão programação especial de missas; veja

Os cemitérios de Apucarana (PR) terão uma programação especial de missas neste feriado do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2). Nesta data, todos são chamados a rezarem pelos familiares e amigos já falecidos.

A programação começa já nesta quarta-feira (1º), com uma missa às 21 horas, no Cemitério Cristo Rei. Nesta quinta-feira (2), às 8 horas, a primeira celebração do dia ficará a cargo do bispo Dom Carlos José de Oliveira.

Há missas previstas durante todo o dia também no Cemitério da Saudade e no Cemitério Portal do Céu (veja no final da matéria).

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos cemitérios da cidade no feriado, segundo estimativa da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). Haverá banheiros químicos e tendas e orientações sobre cuidados com vasos de flores. Além disso, a Prefeitura também já definiu os locais e fez o sorteio dos pontos de funcionamento do comércio ambulante.

O comércio ambulante vai ser permitido para aqueles que fizeram a inscrição e apresentaram a documentação exigida em edital. O credenciamento, com o respectivo sorteio dos pontos, foi coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan). “Haverá pontos de venda de flores, velas e alimentação, situados na entrada principal e na lateral do Cemitério Cristo Rei e também na frente do Cemitério da Saudade”, afirma Ivan Silva, diretor-presidente do Idepplan.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

· Cemitério Cristo Rei

· Quarta-feira ( 01/11)

· – 21 horas: padres Laércio e Valdinei

· Quinta-feira (02/11)

· – 8 horas: bispo Dom Carlos (participação dos militares)

· – 9h30: padre Sávio

· – 11 horas: padre Antônio

· – 14 horas: padre Rui

· – 15h30: padre Nelson

· – 17 horas: padre Alexandro

· Cemitério da Saudade

· Quinta-feira (02/11)

· – 8 horas: padre Marcos

· – 10 horas: padre Edivaldo

· – 15 horas: padre João

· Cemitério Portal do Céu

· Quinta-feira (02/11)

· – 9h30: padre Vanderlei

· – 15 horas: padre Vanderlei

