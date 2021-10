Da Redação

Cemitérios de Apucarana devem receber 25 mil pessoas; vídeo

O Dia de Finados se aproxima e por isso o movimento de visitantes nos cemitérios de Apucarana já começou. Algumas pessoas preferiram antecipar as homenagens para evitar aglomerações no dia 2.

Só no feriado, cerca de 25 mil pessoas costumam passar pelos cemitérios da cidade e após um ano, por causa da pandemia da Covid-19, as missas serão realizadas. O superintendente da Aserfa, Marcos Bueno informou que os cemitérios estão preparados para receber os visitantes. "Este ano retorna à programação normal nos cemitérios, estamos preparando tudo com banheiros químicos, tendas, se chover ou tiver sol, as pessoas estarão abrigadas. A orientação é que as pessoas tenham consciência que a pandemia não acabou, todo protocolo sanitário deve ser seguido, como o uso de máscara, vamos estar disponibilizando álcool gel, e pedimos para que as pessoas evitem aglomerações desencerrarias", explica.

Para evitar aglomerações, algumas pessoas já foram até o Cemitério Cristo Rei nesta quarta-feira (27). "Já limpamos, fizemos visita, trouxemos velas, fizemos as orações, acredito que no dia vai estar muito tumultuado, cheio de gente, estamos adiantando nossa visita", disse Roberto Evaristo.

A aposentada Vera Lúcia Lorin Dorigão, por causa da pandemia, no ano passado não foi ao cemitério, desta vez, adiantou a visita. "Ano passado não vim por causa da pandemia, tenho três túmulos aqui, já limpei eles e prestei as homenagens hoje, para evitar aglomerações no Dia de Finados", explica.

ASSISTA:

Cemitérios de Apucarana devem receber 25 mil pessoas; vídeo - Vídeo por: Reprodução

Confiram os horário de missas:



Cemitério Cristo Rei: dia 1 - Missa de véspera será celebrada às 21h com padre Laércio e padre Rafael

Dia 2: Missa às 8h - Dom Carlos

9h30 - padre Valdenir

11h - padre Antônio

14h - padre Rui

15h30 - padre Nelson

17h - padre Alexandro

Cemitério da Saudade: dia 2:

Missas às 8h - padres da Catedral

10h - padres da Catedral

15h - Padre Edson



ARAPONGAS

Dia 1: missas serão realizadas às 15h - padre João Osório

18h - padre João Osório

Dia 2: Missas às 8h padre Noel

9h30 padre Oscar



11h padre Fernando

14h padre Alex

17h padre Geraldino