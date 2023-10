Cemitérios de Apucarana devem receber 20 mil visitante no feriado

A Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) está ultimando os preparativos para o Dia de Finados. A expectativa é que em torno de 20 mil pessoas deverão passar pelos cemitérios Cristo Rei, da Saudade e do Distrito de Pirapó. Haverá banheiros químicos e tendas, programação de missas e orientações sobre cuidados com vasos de flores. Além disso, a Prefeitura também já definiu os locais e fez o sorteio dos pontos de funcionamento do comércio ambulante.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Governador visita afetados pelos temporais no Paraná

O prefeito Junior da Femac ressalta que a equipe da Aserfa está ultimando os preparativos para que os familiares prestem as homenagens póstumas. “Além da manutenção geral, que é realizada periodicamente, foram providenciados banheiros químicos e tendas para proteção do sol ou da chuva para as pessoas poderem acompanhar de forma confortável as celebrações de missas”, reitera Junior da Femac.

continua após publicidade

De acordo com José Airton Deco de Araújo, diretor-presidente da Aserfa, o prazo para obras, manutenção e pinturas já encerrou. “Já as lavagens de túmulos ainda podem ser feitas e os familiares têm prazo até amanhã, dia 31”, informa Deco, acrescentando que essas datas e prazos estão estabelecidos no artigo 230 do Código de Postura do Município.

O comércio ambulante vai ser permitido para aqueles que fizeram a inscrição e apresentaram a documentação exigida em edital. O credenciamento, com o respectivo sorteio dos pontos, foi coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan). “Haverá pontos de venda de flores, velas e alimentação, situados na entrada principal e na lateral do Cemitério Cristo Rei e também na frente do Cemitério da Saudade”, afirma Ivan Silva, diretor-presidente do Idepplan.

Marcos Bueno, superintendente da Aserfa, afirma que a programação de missas já foi divulgada pela Diocese de Apucarana e começa na véspera do Dia de Finados, com celebração às 21 horas desta quarta-feira no Cemitério Cristo Rei. “Já nesta quinta-feira, Dia de Finados, teremos seis missas – às 8 horas, 9h30, 11, 14, 15h30 e 17 horas – no Cristo Rei e outras três missas no Cemitério da Saudade – às 8, 10 e 15 horas”, detalha Bueno, acrescentando que haverá ainda duas celebrações no Cemitério Portal do Céu, às 9h30 e 15 horas.

continua após publicidade

Bueno lembra ainda que equipes estarão no Dia de Finados orientando as pessoas sobre os cuidados com vasos e ramalhetes de flores. “Solicitamos que as pessoas retirem o plástico que fica ao redor dos vasos, evitando o acúmulo de água e contribuindo com o combate da dengue”, finaliza o superintendente da Aserfa.

PROGRAMAÇÃO DE MISSAS

Cemitério Cristo Rei

Quarta-feira ( 01/11)

– 21 horas: padres Laércio e Valdinei

Quinta-feira (02/11)

– 8 horas: bispo Dom Carlos (participação dos militares)

– 9h30: padre Sávio

– 11 horas: padre Antônio

– 14 horas: padre Rui

– 15h30: padre Nelson

– 17 horas: padre Alexandro

Cemitério da Saudade

Quinta-feira (02/11)

– 8 horas: padre Marcos

– 10 horas: padre Edivaldo

– 15 horas: padre João

Cemitério Portal do Céu

Quinta-feira (02/11)

– 9h30: padre Vanderlei

– 15 horas: padre Vanderlei

Siga o TNOnline no Google News