Celulares são entregues pelo NRE Apucarana para alunos de escolas estaduais - TNOnline

O Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE), em parceria com o juiz da Comarca de Faxinal, Norton Thome Zaro, realizou a entrega de aparelhos celulares a alunos das Instituições de ensino da rede estadual, como Olavo Bilac, Augusto Bahaus, Érico Veríssimo, Fernando Sontag e Maria Muziol, de cidades da região.

Conforme informações do NRE, a entrega dos celulares foi feita para cerca de três alunos de cada escola, no dia 4 de agosto, com a presença dos representantes do NRE, o professor Vladimir Barbosa da Silva; do assistente técnico, Paulo Antônio da Silva e Rute Marquizete Buratto, da Rede de Proteção.

O objetivo da doação de celulares, de acordo com o NRE, é atender os estudantes que não possuem acesso aos meios tecnológicos necessários para a participação nas aulas não presenciais, para que possam acessar as ferramentas de ensino que estão disponíveis para sua aprendizagem acontecer.