Celulares roubados durante assalto são recuperados em Apucarana

Aparelhos celulares furtados na madrugada desta quarta-feira (8), em Apucarana

Um pedestre que ia de casa para o trabalho no começo da tarde desta quarta-feira (8), localizou três celulares roubados de jovens, na noite desta terça-feira (7), na Vila Agari, em Apucarana.

O morador do Jardim América acionou a Polícia Militar (PM) e contou que encontrou dois iPhone e um Samsung jogados em uma das ruas do bairro. De acordo com a equipe policial, os aparelhos foram roubados junto de uma motocicleta.

Uma das vítimas, conforme a PM, já procurou os policiais e informou que na parte da tarde irá buscar seu smartphone na delegacia.

Roubo em Apucarana

Ladrões armados renderam três jovens na noite desta terça-feira (7), na Vila Agari, em Apucarana. Eles levaram celulares, dinheiro e uma motocicleta, que foi recuperada posteriormente. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, dois homens armados abordaram os jovens, uma moça e dois rapazes, que se encontravam em frente da casa de um deles, na Vila Agari. Os bandidos deram voz de roubo, levaram alguns pertences pessoais e fugiram sentido a avenida aviação.

