Celulares furtados de loja no centro de Apucarana são recuperados

Celulares foram recuperados pela PM

Quatros aparelhos celulares furtados de uma loja de departamento localizada na área central de Apucarana foram recuperados na tarde desta sexta-feira (24). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

Conforme informações da PM, o autor jogou uma pedra, quebrou o vidro da vitrine do estabelecimento na Praça Rui Barbosa, pegou os telefones e fugiu logo em seguida. No entanto, alguns funcionários da loja conseguiram alcançá-lo em frente a uma farmácia até a chegada da polícia.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.

Ladrões são presos em Apucarana

Uma dupla de ladrões foi presa em flagrante por policiais da equipe Rotam na madrugada desta sexta-feira, 24, enquanto quebravam uma parede para tentar invadir um barracão, no Jardim Trabalhista, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, um vizinho do local acionou a Polícia Militar (PM) porque estaria escutando barulhos vindo do barracão. Ao chegar no local, a equipe Rotam foi a pé pelos fundos do imóvel na linha férrea, e ao chegar próximo, viu quando dois homens com o uso de um pé-de-cabra estavam quebrando a parede.

