Celebração de Corpus Christi terá mudanças neste ano em Apucarana; entenda







A celebração de Corpus Christi em Apucarana terá um formato diferente nesta quinta-feira (4) em razão das obras de reforma do Complexo Esportivo Lagoão. A tradicional missa campal, realizada nos últimos anos no espaço esportivo, dará lugar a uma programação reorganizada e concentrada na Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes e em diversas paróquias da cidade. Apesar das mudanças, a confecção dos tapetes de sal colorido será mantida.

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A expectativa é que até dez toneladas de sal sejam utilizadas na confecção dos tapetes que receberão a procissão do Santíssimo Sacramento. Apenas na área central, o percurso a ser ornamentado soma cerca de 650 metros, transformando ruas e calçadas em um grande mosaico de fé.

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Até dez toneladas de sal devem ser usadas nos tradicionais tapetes coloridos - Foto: Arquivo/TN Até dez toneladas de sal devem ser usadas nos tradicionais tapetes coloridos - Foto: Arquivo/TN





A impossibilidade de utilizar o Lagoão exigiu uma reorganização da programação. Segundo o padre Mateus Fiuza, quatro comunidades centrais — Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, Santuário São José, Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Paróquia Cristo Profeta — participarão de uma celebração conjunta às 15 horas, seguida de procissão ao redor da Praça Rui Barbosa.

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As demais paróquias realizarão suas próprias celebrações e procissões nos bairros."Este ano teremos algumas mudanças devido à reforma que está acontecendo no Lagoão. Nós não conseguimos celebrar lá dentro justamente por conta desse motivo. Então, organizamos uma celebração conjunta das paróquias centrais aqui na Catedral, enquanto as demais comunidades celebrarão em suas próprias paróquias", explica o sacerdote.





Padre Mateus Fiuza afirma que programação teve mudanças em 2026 - Foto: Lis Kato Padre Mateus Fiuza afirma que programação teve mudanças em 2026 - Foto: Lis Kato





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Embora a logística tenha mudado, o significado permanece o mesmo. Para os católicos, Corpus Christi representa a celebração da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. É justamente por acreditar nessa presença que os fiéis se dedicam à construção dos tapetes. "Como é um dia muito marcante em que Cristo Jesus na Eucaristia vai passar em nosso meio, nós preparamos com dignidade o lugar por onde Ele passará. É uma forma de demonstrar carinho, respeito e fé", afirma padre Mateus.

O tapete começa muito antes de chegar à rua

Quem vê os desenhos prontos dificilmente imagina o trabalho envolvido na produção. As ruas serão interditadas por volta das 5h30 da manhã. Uma hora depois, os primeiros grupos já começam a dar forma aos símbolos religiosos que ocuparão o entorno da Catedral.

São horas de trabalho manual. Cada detalhe exige atenção. Cada cor precisa ser preparada. Cada imagem é construída grão por grão. Mas, para muitos voluntários, a tradição começa muito antes da madrugada de Corpus Christi. Começa na infância.

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Catequista Daiene Paula Macedo - Foto: Lis Kato Catequista Daiene Paula Macedo - Foto: Lis Kato





A catequista Daiene Paula Macedo, de 44 anos, guarda lembranças que remontam aos tempos em que acompanhava o avô na preparação dos materiais utilizados nos tapetes.

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Ela ainda recorda das tampinhas de garrafa revestidas com papel colorido e da movimentação que tomava conta das comunidades semanas antes da celebração. "Meu avô tinha a função de encapar as tampinhas de garrafa e nós, netos, ajudávamos. Foi assim que nasceu esse amor pela tradição", lembra.

Anos depois, a menina que ajudava nos preparativos tornou-se catequista. Hoje, é ela quem incentiva outras crianças a participar. Entre elas estão os próprios sobrinhos, que já contam os dias para a chegada de Corpus Christi. "É muito bonito ver as crianças envolvidas. Elas ficam ansiosas para ajudar, gostam de participar dos desenhos e entendem desde cedo o significado desse momento", conta.

Ao falar da tradição, os olhos de Daiene brilham. Não apenas pela beleza dos tapetes. Mas pelo que eles representam. "Quando a gente vê tudo pronto, é emocionante. Porque cada pessoa que está aqui acordou cedo, enfrentou o frio e dedicou seu tempo por amor. É um sacrifício de amor. Todo mundo quer fazer o melhor. Todo mundo cuida dos detalhes."

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Mais do que uma celebração litúrgica, Corpus Christi é também uma manifestação pública de fé. Durante a procissão, o Santíssimo Sacramento deixa o interior da igreja e percorre as ruas sobre os tapetes confeccionados pela comunidade. É justamente esse aspecto que torna a data tão especial para os católicos.

"É uma manifestação da presença de Cristo em nosso meio. Cristo caminha com o seu povo. É o momento em que nós mostramos ao mundo aquilo em que acreditamos: que Deus está presente, acompanha nossas alegrias, conhece nossas dificuldades e caminha conosco", afirma padre Mateus.

Em um mundo marcado por conflitos, divisões e incertezas, o sacerdote acredita que a celebração também carrega uma mensagem de esperança. "Onde Cristo está presente, existe paz. Nós rezamos para que Ele traga unidade, harmonia e esperança para a humanidade."

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Ao longo das décadas, os materiais utilizados na confecção dos tapetes mudaram. O que antes incluía serragem, papel e outros elementos passou a priorizar materiais biodegradáveis e ambientalmente adequados.

O sal colorido tornou-se o principal protagonista dessa transformação. Mas há algo que permanece exatamente igual. A disposição das pessoas em dedicar horas de trabalho voluntário para manter viva uma tradição centenária.





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Serviço

Corpus Christi – Quinta-feira (4)

• Interdição das vias no entorno da Catedral: 5h30

• Início da confecção dos tapetes: 6h30

• Missa Solene: 15h

• Procissão com o Santíssimo Sacramento logo após a celebração

Além da Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, diversas paróquias de Apucarana realizarão tapetes, missas e procissões ao longo do dia.