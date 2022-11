Cavalo morre após cair em fossa no Pirapó; Bombeiros foram chamados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os proprietários no animal forma orientados e devem providenciar a remoção do cavalo morto

Um cavalo morreu após cair em uma fossa localizada no quintal de uma casa, no Distrito do Pirapó em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados na manhã desta quarta-feira (23), para realizar o resgate do animal, porém, ele não resistiu.

continua após publicidade .

Conforme a tenente Ana Paula, duas equipes foram até a Avenida André Hernandes para a remoção do animal. "Realizamos todos os procedimentos com os equipamentos necessários, mas infelizmente o cavalo caiu e não resistiu", explica.

Os proprietários no animal forma orientados e devem providenciar a remoção do cavalo morto.

continua após publicidade .

Gato “sapeca” vira caso de polícia em Apucarana

Um gatinho de estimação de uma moradora da Vila Formosa, em Apucarana, virou caso de polícia no início da tarde desta terça-feira, 22. O bichano causou um grave desentendimento entre vizinhas e a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada.

Segundo o boletim de ocorrências registrado, uma mulher acionou a PM dizendo que sua vizinha já havia feito um boletim contra ela, pois estaria incomodada com gato da solicitante e que, nesta terça-feira, a vizinha teria começado a ameaçar a solicitante, dizendo coisas como “eu vou gastar o que não tenho para ferrar com sua vida, você não sabe com quem está mexendo", entre outras ameaças. Ela informou ainda que, em data anterior, a vizinha já ameaçou matar seu gato.

Siga o TNOnline no Google News