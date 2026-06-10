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APUCARANA

Catedral realiza Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes nesta quinta (11)

Atividades começam com as orações marianas e seguem com atos tradicionais de devoção a partir das 19h

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 16:52:39 Editado em 10.06.2026, 16:52:29
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Catedral realiza Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes nesta quinta (11)
Autor Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana - Foto: TNOnline

A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), sediará nesta quinta-feira (11), às 19h, a 40ª Missa Devocional presidida pelo padre Alex Nogueira, conhecido por apresentar o programa Manhã de Luz. O evento religioso marca a Romaria das Pastorais e Movimentos, reunindo especialmente os fiéis que integram o Apostolado da Oração do decanato local.

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A programação engloba diferentes momentos de fé para a comunidade católica. Segundo o cronograma oficial do evento, as atividades começam com as orações marianas e seguem com atos tradicionais de devoção. "Às 19 horas, nós temos a Oração do Santo Terço, Procissão Luminosa, seguida também da Santa Missa", explicou o padre no vídeo de divulgação. Veja abaixo

Além disso, a liturgia contará com a Bênção do Santíssimo Sacramento e uma bênção direcionada especificamente aos membros do Apostolado da Oração.

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