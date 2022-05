Catedral Nossa Senhora de Lourdes será reformada; assista

Da Redação

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, irá passar por uma nova revitalização. A Igreja Católica iniciou a divulgação de uma campanha de arrecadação de recursos visando realizar algumas melhorias na igreja, que incluem obras de acessibilidade e também uma nova pintura externa.



O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral, explica que não haverá nenhuma mudança no projeto original. Segundo ele, a revitalização consistirá na conservação e nos reparos de desgastes naturais provocados pelo tempo.

Cartão-postal de Apucarana, a Catedral começou a ser construída em 1950. Com estilo barroco, a igreja localizada na Praça Rui Barbosa temo como destaque a imagem de Nossa Senhora de Lourdes no topo de sua torre principal. Na fachada frontal, outro diferencial são as esculturas de São Pedro e São Paulo.

“Revitalização significa colocarmos em uso, é conservamos aquilo que existe. A Catedral é um cartão-postal da cidade, um importante monumento, mas também um lugar de fé, um lugar sagrado, que os nossos pioneiros escolheram. Foi nessa praça que a primeira missa foi realizada em Apucarana”, cita o padre Rezende.

O cura da Catedral lembra que o projeto arquitetônico foi elaborado pelo pintor e arquiteto Eugênio de Proença Sigaud, irmão do bispo diocesano Dom Geraldo de Proença Sigaud, de Jacarezinho. A planta foi apresentada em 8 de janeiro de 1949, mas a obra começou apenas em 12 de outubro de 1950.

O atraso decorreu de uma polêmica envolvendo a localização da fachada. Alguns pioneiros foram contrários ao projeto arquitetônico, que previa a frente para saída de Maringá. Muitos moradores da época defendiam que a igreja fosse voltada em direção à saída para Londrina, da mesma forma do que as duas primeiras igrejas de madeira construídas na Praça Palmas (depois foi renomeada de Praça Rui Barbosa).

Ao longo dos anos, a igreja passou por inúmeras transformações e melhorias. Em 1962, foram instalados os icônicos relógios e, em 1963, os sinos.

A reforma começará pela parte externa. “Vamos fazer alguns reparos necessários e depois realizar a pintura. A intenção também é promover melhorias na questão da iluminação”, explica o padre.

Ele também afirma que serão feitas melhorias na cripta, visando ampliar o seu uso e facilitar a visitação. No local, foi sepultado em 2010 Dom Domingos Gabriel Wisniewski, o segundo bispo da Diocese de Apucarana. O padre Rezende também cita que o projeto prevê obras de acessibilidade. O acesso, pelas escadarias principais, irá atender também as pessoas com necessidades especiais.

Ele ainda não tem um valor previsto para a obra, mas espera contar com apoio da comunidade para financiar a revitalização. “Estamos na fase de levantamento dos projetos. Mais uma vez, assim como foi na época da construção, vamos conclamar os fiéis para que ajudem”, disse, fazendo referência à construção da igreja, que contou com apoio dos pioneiros.

Segundo Rezende, o objetivo é iniciar a obra em junho, com conclusão em dezembro. "Estamos, nesse primeiro momento, falando sobre o projeto de revitalização. Depois, vamos lançar uma campanha para que a comunidade possa participar financeiramente", conclui o padre.

Por Fernando Klein