Catedral do PR vai usar ondas eletromagnéticas para espantar pombos

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, no Norte do Paraná, iniciou nesta semana a instalação de um sistema para espantar os pombos. O dispositivo usa ondas eletromagnéticas para afugentar as aves da igreja, na Praça Rui Barbosa. Vídeo abaixo mostra como funciona

Funcionária da Catedral de Apucarana, Adenilde Alves de Lima explica que o problema dos pombos é antigo. Além dos riscos à saúde pública, a presença das aves também vem prejudicando a nova pintura da igreja, que acabou de ser concluída.

Por isso, a Mitra decidiu pela contratação de uma empresa de Londrina especializada nesse tipo de sistema "antipombos", que já realizou serviços similares em outros locais com resultados positivos.

“É um problema que tem há anos na Catedral e agora houve a decisão de buscar uma solução efetiva”, diz Adenilde. Ela destaca que a tecnologia não sacrifica os pombos, mas apenas afasta essas aves da Catedral.

Proprietário da empresa contratada pela Catedral, Cleuton de Araújo explica que o dispositivo consegue afastar o pombo do local com a propagação de uma onda eletromagnética, que forma uma espécie de “escudo”.

Segundo ele, os pombos têm sensores capazes de perceber o campo magnético da Terra e o sistema consegue atuar para deixá-los desconfortáveis. “O pombo sente a presença dessas ondas no bico e se afasta”, explica. Esse campo magnético, segundo ele, se chama “magnetita”.

O sistema é composto de um fio flat inoxidável e capacitores instalados em todo perímetro da igreja. O sistema é comandado por uma central eletromagnética.

“Não faz barulho nenhum e também não há a necessidade de o pombo tocar nesse fio. As aves são repelidas”, diz Araújo, afirmando que o sistema tem registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A instalação deve ser concluída dentro de 15 dias.

