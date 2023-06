Catedral de Apucarana testa nova iluminação e encanta pela beleza

Siga o TNOnline no Google News

Uma nova etapa da grande reforma da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, no Norte do Paraná, começou. Na noite desta sexta-feira (2), quem passou pela "Praça da Igreja" pode perceber e se encantar com uma nova iluminação.

Em uma publicação nas redes sociais, a Diocese de Apucarana informou que a Catedral está passando por um teste de uma nova iluminação. "Aos poucos nossa Igreja Mãe vai brilhando novamente aos nossos olhos", escreveram na legenda da postagem no Instagram.

Com luzes de tonalidade amarela em quase todos os pontos do prédio, a Catedral de Nossa Senhora de Lourdes se tornou um ponto de ainda mais destaque no centro da cidade. Diversos apucaranenses passaram pelo local e fizeram registros.

Na publicação da Diocese, os fiéis também não deixaram "passar em branco" a oportunidade de enaltecer a nova iluminação e a diferença que trouxe para um dos pontos históricos de Apucarana. "Belíssima", escreveu um. "Muito linda mesmo", concordou outro. Além dos diversos emojis de palmas, corações e carinhas apaixonadas.

Veja abaixo:

