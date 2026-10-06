Catedral de Apucarana será reaberta neste sábado (10)







A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana será reaberta neste sábado (10). A confirmação foi anunciada durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (6) para detalhar os estragos causados pelo forte temporal que atingiu o município no dia 21 de setembro, além de atualizar o andamento dos reparos na estrutura. Apesar da intensidade dos ventos de quase 125 km/h e da chuva de granizo, o interior do templo sofreu danos pontuais.

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O cura da catedral, padre Valdecir Ferreira, confirmou que o local já está apto para voltar a receber as cerimônias. "Eles acontecerão aqui na catedral no próximo sábado tranquilamente. Todos os matrimônios que anteriormente haviam sido remanejados por precaução já estão sendo realocados e sendo comunicados aos noivos que a catedral está aberta para a realização dos matrimônios", garantiu o sacerdote. Entre outubro e dezembro, 19 casamentos estão previstos para a Catedral.

O padre explicou também o balanço das perdas materiais no interior da igreja. "As imagens sacras não foram danificadas, nenhuma delas. No mesmo dia nós retiramos a imagem da padroeira e no dia seguinte todas as outras. Os vitrais, que são vitrais artísticos, nós também, por uma graça divina, não tivemos nenhum dano, ficando apenas os vidros do coro, uma parte do forro do coro, e duas televisões que foram quebradas com a força do granizo", detalhou Ferreira.

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Ele acrescentou que o afresco principal da abóbada, as caixas de som e o órgão da paróquia saíram intactos da tempestade. A porta principal chegou a ceder levemente com o vento, mas voltou ao lugar, necessitando apenas de manutenção em um bloco de madeira.

Presente na coletiva, o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, manifestou solidariedade e destacou o amplo impacto do fenômeno climático. "Assustados ficamos com a realidade da tempestade, da chuva que inicialmente não poderíamos imaginar que traria tantas situações difíceis para a nossa cidade, tantas famílias em dificuldade, ambientes de trabalho, inclusive creches, escolas também, e também as nossas igrejas, de modo muito particular a nossa catedral", declarou o bispo.

A paróquia concentra agora os esforços na recuperação da cobertura do prédio, que teve um terço do seu telhado arrancado pelo vento. Segundo o padre Valdecir, uma estrutura provisória foi instalada e as telhas começaram a ser recolocadas e parafusadas em caráter de emergência para conter a água. Para ajudar a custear as obras e auxiliar as famílias afetadas na cidade, a Diocese está promovendo campanhas de arrecadação. Os fiéis interessados em contribuir para a restauração da catedral podem realizar doações via Pix ou entrar em contato diretamente com a secretaria paroquial.

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Foto: Gaby Campos/Tnonline Foto: Gaby Campos/Tnonline

Avaliação estrutural e umidade

O engenheiro civil Eden Corbacho, que tem auxiliado a Diocese na avaliação do templo, tranquilizou a população quanto ao risco de queda do telhado ou das paredes, mas justificou a manutenção da interdição por cautela. "Estruturalmente, em termos de tesouras, estruturas de madeira e alvenaria, concreto, está perfeito", garantiu.

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O especialista esclareceu que o perigo atual não é estrutural, mas sim decorrente do volume de água absorvido pela cobertura interna da igreja após o destelhamento. "O que nós tivemos, provocado pela chuva, foi a umidade no gesso. Esse forro de gesso, ele é em estuque. É um material muito poroso, com alto grau de absorção", detalhou Corbacho.

Para que a igreja seja reaberta com segurança total, o laboratório de engenharia responsável retornará a Apucarana nesta sexta-feira para realizar novas medições. A liberação do prédio histórico dependerá da constatação de que a secagem do forro de estuque atingiu níveis seguros.