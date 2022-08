Catedral de Apucarana realiza Semana Nacional da Família; Veja

Da Redação

A partir deste sábado (13), a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, realiza a Semana Nacional da Família 2022

A partir deste sábado (13), a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, realiza a Semana Nacional da Família 2022. As celebrações seguem até o dia 20 de agosto com uma extensa programação.

Neste sábado (13), das 9 às 12 horas, tem bênção das famílias em seus carros na Praça da Catedral. No domingo (14), tem bênção das famílias e dos pais em todos os horários de missas.

No dia 15 de agosto, às 19 horas, acontece o Terço das Famílias. No dia seguinte, dia 16 de agosto, às 19 horas, tem a anunciação do evangelho para as famílias, com as irmãs missionárias Servas das Palavras. No dia 17 de agosto, às 19 horas, tem oração de cura e libertação nas famílias, com a presença do Santíssimo Sacramento - RCC.

No dia 18 de agosto, das 8h30 às 17h30, tem adoração do Santíssimo Sacramento, em intenção das famílias. Já na sexta, dia 19 de agosto, acontece o Santo Terço - Movimento do Rosário Perpétuo.

No último dia da Semana Nacional da Família, dia 20 de agosto, acontece a Pedalada das Famílias, com saída da Catedral, passando pela Paróquia Cristo profeta, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, paróquia Santuário São José e retornando à Catedral.

