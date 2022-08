Catedral de Apucarana realiza Pedalada das Famílias neste sábado (20)

Da Redação

A Semana da Família termina neste sábado (20)

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes organiza neste sábado (20), a Pedalada das Famílias, com saída às 16 horas. A atividade faz parte da Semana da Família, que contou com programação durante o mês. Quem for participar, conforme a organização, não precisa fazer inscrição, ou seja, precisa apenas ir até o local com a sua bicicleta.

Os ciclistas vão sair da Catedral e passar pela Paróquia Cristo profeta, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Santuário São José e retornar ao ponto inicial. Para este sábado (20), conforme informação da organização da pedalada, não há previsão de chuva.

Dando sequência na Semana da Família, nesta sexta-feira (19) acontece o Santo Terço - Movimento do Rosário Perpétuo.

