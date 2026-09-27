Catedral de Apucarana realiza missas em teatro após danos de temporal

Em razão da interdição temporária do prédio após os estragos provocados por um forte temporal em Apucarana, as celebrações da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes serão transferidas para o Cine Teatro Fênix neste fim de semana. Não haverá missas no templo principal da basílica. De acordo com o comunicado oficial, no sábado, 26 de setembro, as celebrações ocorrem às 15h e às 18h. Já no domingo, 27 de setembro, os fiéis poderão acompanhar os rituais em quatro horários: 8h, 10h, 18h e 19h30.

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Paralelamente às alterações na programação, a Diocese de Apucarana mobiliza uma corrente de solidariedade para apoiar os moradores atingidos pelas chuvas violentas, que deixaram residências danificadas e provocaram a perda de móveis, eletrodomésticos, roupas e itens de primeira necessidade. Durante todas as celebrações de sábado e domingo nas igrejas da diocese, será realizada uma coleta especial destinada ao auxílio das vítimas.

Além das doações presenciais nos templos, o Serviço Diocesano de Caridade organizou uma força-tarefa de emergência e disponibilizou a doação via PIX por meio do CNPJ 63.405.346/0001-90 para arrecadar fundos de qualquer valor. A liderança religiosa pede o apoio e a compreensão de toda a comunidade, reforçando o apelo para que a campanha de arrecadação seja amplamente compartilhada entre a população regional.