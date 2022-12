Catedral de Apucarana realiza 1ª ceia de Natal para moradores de rua

Da Redação

A Diocese de Apucarana realizará, neste fim de semana, a primeira ceia natalina voltada a moradores de rua. O jantar especial será neste sábado (24), logo após a Missa do Galo da Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com o bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira, a diocese realiza ações de caridade semanalmente, no entanto, esta ceia será a primeira por ocasião do Natal. Ontem, um grupo de jovens fez uma espécie de busca ativa nos locais onde os moradores costumam ficar e fizeram a entrega de salgadinhos e panetones para convida-los para o jantar natalino que será realizado no centro comunitário da catedral após a Santa Missa do Galo, que começa às 19h30.

“No dia 24 Após a santa missa, no salão da catedral nós temos a ceia para os irmãos em situação de rua para que também estes irmãos possam viver a alegria do santo natal” - Dom Carlos José, Bispo da Diocese de Apucarana - Dom Carlos José, Bispo da Diocese de Apucarana

Além da ceia, a diocese vendeu mais de 28 mil panetones e reverteu o dinheiro na compra de cestas básicas que foram entregues a pessoas em vulnerabilidade social. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

OUTRAS AÇÕES

Várias outras ações também são realizadas em Apucarana para garantir o Natal de pessoas em vulnerabilidade social. No último fim de semana, famílias carentes participaram de uma ceia e receberam cestas básicas na Paróquia Cristo Profeta. Além disso também foram entregues marmitas, cesta e roupas para moradores de rua.

O responsável pela ação é o empresário Ivan Aparecido Lopes, que realiza esse trabalho há 13 anos. “Eu tenho uma afinidade muito grande com moradores de rua. Procuro sempre saber a história de vida deles e o motivo que os levou para as ruas”, conta.

Lopes conta que começou a se dedicar aos mais necessitados após socorrer um morador de rua no platô da Praça Rui Barbosa há aproximadamente 14 anos. Segundo ele, o homem lhe disse que Deus havia traçado um propósito para a sua vida. “Era um dia de muita chuva e com a ajuda de um amigo, consegui levar o senhor para a Casa as Misericórdia. Passaram dois dias e esse senhor sumiu da casa. E tudo que ele falou se realizou na minha vida”, relata.

Ao longo dos anos, Ivan reuniu uma rede de apoio que arrecada 60 cestas básicas mensalmente e distribui para famílias carentes. Outras 30 cestas são doadas a pessoas que passam por algum problema eventual. “Esse trabalho preenche a minha vida. Cada um tem uma maneira de interpretar sua fé e a minha é através da caridade. Me sinto uma pessoa muito realizada em poder realizar esse trabalho”, assinala.

Ivan desenvolve o trabalho em parceria com a Pastoral da Promoção Humana da Igreja Cristo Profeta, com o Bombeiro Civil e outros parceiros.

NATAL DAS CRIANÇAS

Neste ano o Sesc de Apucarana arrecadou 7.755 brinquedos que foram distribuídos em oito instituições do município, entre eles o Materno Infantil do Hospital da Providência e o Lar Sagrada Família

“Essa é a 14ª edição da campanha do brinquedo. No Paraná foram distribuídos mais de 200 mil brinquedos em diversas regiões”, assinala o gerente-executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno.

Por Cindy Santos.

