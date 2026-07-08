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ARRAIÁ JULINO

Catedral de Apucarana espera reunir até 20 mil pessoas no 2º Festão da Basílica

Evento acontece de 9 a 12 de julho e espera até 5 mil pessoas por noite; programação reúne missa, shows, quadrilhas, comidas típicas e show de prêmios

Escrito por Lis Kato
Publicado em 08.07.2026, 12:36:47 Editado em 08.07.2026, 12:39:45
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Catedral de Apucarana espera reunir até 20 mil pessoas no 2º Festão da Basílica
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

A Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, promove, de 9 a 12 de julho, o 2º Festão da Basílica, que deve reunir até 5 mil pessoas por noite na Praça da Catedral. A programação inclui missa devocional presidida por Dom Carlos José, procissão luminosa, quadrilhas, shows, comidas típicas e show de prêmios. Toda a renda arrecadada será destinada às obras da Catedral e às ações sociais desenvolvidas pelas pastorais e movimentos da paróquia.

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Segundo um dos organizadores, Marcelo Duarte, o sucesso da primeira edição aumentou a expectativa para este ano. "O ano passado foi um sucesso e esperamos repetir esse resultado com ainda mais pessoas. Estamos esperando entre quatro mil e cinco mil pessoas por noite. No sábado e no domingo, esse público deve ser ainda maior por causa do show de prêmios", afirmou.

Para receber o público, a estrutura foi ampliada em relação ao ano passado, com palco para apresentações, praça de alimentação, mesas, cadeiras, segurança privada, apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, além de uma ambulância com equipe de socorristas durante todos os dias do evento.

O principal momento religioso da festa acontece no sábado (11), quando será celebrada a tradicional Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes, realizada mensalmente no dia 11. A celebração começa às 18 horas, com uma procissão luminosa nas escadarias da Catedral e a oração do terço conduzida pelo bispo Dom Carlos José.

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Na sequência, será celebrada a Santa Missa no interior da igreja, encerrando-se com a bênção do Santíssimo Sacramento. A organização convida os fiéis a levarem velas e intenções de oração para participar do momento de devoção.

Gastronomia terá novidades

Além das comidas típicas das festas julinas, a edição deste ano traz novidades para os visitantes. Entre elas está o chamado "Pastel do Bispo", inspirado no formato de mitra insígnia, que é o chapéu cerimonial usado pelos bispos, arcebispos e cardeais durante as celebrações. O salgado tem formato cônico e será abençoado por Dom Carlos.

Outra atração será o tradicional Bolo de Santo Antônio, que contará com medalhinhas escondidas entre as fatias.

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O cardápio também inclui vinhão, quentão, espetinhos, o tradicional sukiyaki de Apucarana, pastéis, cachorro-quente, doces e bolos.

Uma fogueira cenográfica também fará parte da decoração do evento, reforçando o clima típico das festas julinas e tornando-se o cenário perfeito para as fotos.

Marcelo Duarte destaca que a intenção é consolidar novamente uma tradição que marcou a história da Catedral. "Durante muitos anos essa festa deixou de acontecer. A primeira edição dessa nova fase foi organizada em pouco mais de 40 dias e foi um sucesso. Neste ano, começamos os preparativos com cerca de 90 dias de antecedência e queremos que ela cresça a cada edição e se torne uma tradição novamente."

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De acordo com ele, o evento conta com patrocínio de empresas do comércio local, apoio da Prefeitura de Apucarana e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.


Catedral de Apucarana espera reunir até 20 mil pessoas no 2º Festão da Basílica
AutorFoto: Divulgação

Confira a programação completa

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Quinta-feira (9 de julho)

  • 18h30 – Abertura ao público;
  • 20h – Quadrilha das crianças;
  • 20h40 – Show com Robson Canuto;
  • 23h – Encerramento.

Sexta-feira (10 de julho)

  • 18h30 – Abertura ao público;
  • 20h – Quadrilha dos jovens;
  • 20h40 – Show da banda Pegada Sertaneja;
  • 23h – Encerramento.

Sábado (11 de julho)

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  • 16h – Abertura ao público;
  • 18h – Procissão luminosa, terço e Missa Devocional presidida por Dom Carlos José;
  • 21h – Show com Robson Canuto;
  • 23h – Encerramento.

Domingo (12 de julho)

  • 16h – Abertura ao público;
  • 19h – Show com o Ministério de Música do Grupo Sagrada Família;
  • 19h30 – Show de prêmios;
  • 23h – Encerramento.


Catedral de Apucarana espera reunir até 20 mil pessoas no 2º Festão da Basílica
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline
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