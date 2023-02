Catedral de Apucarana divulga programação do Cerco de Jericó

Da Redação

O Cerco de Jericó será realizado na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, com início sempre às 19 horas

De 1º a 8 de março, o Grupo de Oração Sagrada Família da Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana, norte do Paraná, realiza o Cerco de Jericó. Serão sete dias de adoração e louvor pela quebra das muralhas.

Os dois primeiros dias do encontro serão presididos pelo pregador Moisés Rocha, às 19 horas. Referência na igreja católica, Rocha é missionário e leva a palavra de Deus a comunidade cristã há mais de 20 anos.

"As suas pregações causam reflexões das sobre nossas ações e atitudes. Ele é um dos maiores pregadores marianos do nosso País, fundador da Comunidade Filhos de João Batista em Minas Gerais que trata dependentes químicos. Moisés é conhecido no Brasil e também fora dele. É um presente para a cidade de Apucarana. Trazê-lo foi motivo de alegria para todos nós", destaca Leandra Silva, coordenadora do Grupo de Oração Sagrada Família da Renovação Carismática Católica da Catedral de Apucarana.

O terceiro dia do 'Cerco de Jericó' será comandado por Marcos Gomes, pregador no grupo Caminhando com Maria da Diocese de Londrina. No dia 4 de março, a palavra será de Marcos Bueno, pregador e fundador do Grupo de Oração Sagrada Família, há 27 anos a serviço da pregação no grupo de oração.



No dia 6 de março, será a vez de Jéssica Pieri, coordenadora do grupo de oração Caminhando com Maria de Londrina, um dos maiores grupos da renovação carismática do Estado do Paraná. No dia 7 de março, pregação com Rafael Luz de Rolândia, Diocese de Londrina. Cantor e missionário, dedica sua vida para levar o evangelho para as pessoas.

O encerramento será no dia 8 de março, com missa presidida pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira. “Convido a comunidade de Apucarana e toda a região para participar do Cerco de Jericó. Serão sete dias de oração pela quebra das muralhas. Estaremos marchando nesses 7 dias, intercedendo diante do Santíssimo Sacramento por todas as enfermidades que enfrentamos, seja ela na saúde, família, no trabalho, nas amizades, em todas as situações. Com a ajuda de Nossa Senhora de Lourdes as muralhas vão cair! Venha participar conosco”, ressalta Leandra.

