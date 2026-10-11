Catedral de Apucarana divulga horários das missas no Dia de Nossa Senhora Aparecida

A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), realiza nesta segunda-feira (12) a celebração da Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. Os fiéis poderão participar das Santas Missas em três horários ao longo do dia, sendo às 8h, às 10h e às 18h.

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Neste ano de 2026, o dia da padroeira cai em uma segunda-feira, o que altera a dinâmica litúrgica do fim de semana nas paróquias. As comemorações já se iniciam na tarde ou na noite de domingo (11), com as Primeiras Vésperas da Liturgia das Horas e a Missa de solenidade.

O bispo diocesano, Dom Carlos José, explica a mudança com base nas diretrizes da Igreja. "De acordo com as normas litúrgicas, a Solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria de Aparecida, Padroeira do Brasil, tem precedência sobre os domingos do Tempo Comum (NALC, 59)", afirma o líder religioso.

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Dom Carlos também orientou a comunidade quanto à participação nas missas do fim de semana. "Recorde-se, ainda, que a Solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria de Aparecida não é dia de preceito, ao passo que o domingo o é. Por isso, embora a Missa da solenidade possa ser celebrada na tarde ou na noite do domingo, a participação nessa celebração cumpre também o preceito dominical de participar da Eucaristia", esclareceu.

