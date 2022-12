Catedral de Apucarana começa a ganhar uma 'corzinha'; veja

Da Redação

Quem passou pela praça da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, nesta terça-feira (20), pôde perceber que a igreja já está ganhando uma tonalidade 'amarelinha', diferente do que estava há alguns dias. Essa é uma nova etapa da reforma iniciada em setembro e que está orçada em R$ 2 milhões.

Uma empresa contratada pela Diocese realiza o trabalho, que deve se estender até o próximo ano. As melhorias incluem reparos externos e uma nova pintura da igreja, além de obras de acessibilidade e também a instalação de um sistema de ar-condicionado interno.

Antes da pintura, o prédio recebeu uma cor branca, que chamou a atenção da população e que foi o resultado de um fundo emborrachado passado antes da pintura. A primeira fase contou com o uso de hipoclorito de sódio para acabar com fungos e soltar a sujeira. Depois, os operários lavaram as paredes externas da Catedral com uma máquina de alta pressão.

