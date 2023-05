Catedral de Apucarana celebra missa com benção especial para as mães

Da Redação

Interior da Catedral de Apucarana

A Catedral de Apucarana, no Norte do Paraná, promove nesta quinta-feira (11) uma Santa Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes, com benção especial para as mães. A celebração começa às 19 horas, com uma procissão luminosa.

De acordo com informações, a procissão irá sair da escadaria em frente à porta central da Catedral. A Procissão das Velas seguirá um andor de Nossa Senhora de Lourdes e contará, ainda, com a oração do Santo Terço.

Logo em seguida, às 19h30, a Santa Missa será presidida pelo padre Célio Marcos Tarozo. Durante a celebração, haverá a benção da água, de objetos diversos levados pelos fiéis e, em especial, para todas as mães presentes.

"Traga a sua mãe, convide sua família e vamos receber do Senhor toda benção que vem do céu", convidam os organizadores do momento.

