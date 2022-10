Catedral cancela missa das 19h30 neste domingo por conta das eleições

Da Redação

Catedral manterá, no entanto, as missas das 7h30, 8h30, 10h30 e 18 horas neste domingo

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes decidiu cancelar a tradicional missa das 19h30 deste domingo (30) em Apucarana. O motivo é o segundo turno das eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como a missa está prevista para o horário em que a apuração dos votos já vai estar avançada, a direção da Catedral optou por não realizar a celebração, já que a praça deve receber aglomeração de eleitores. “A missa foi cancelada nesse horário apenas neste domingo em razão das eleições e depois voltará ao normal”, explicou o pároco José Roberto Rezende.

Segundo ele, o centro deve receber comemorações de um ou de outro candidato nesse horário. "Para não prejudicar a missa e também para garantir a tranquilidade de todos, optamos por não realizar a celebração às 19h30", pontua o pároco.

Os frequentadores da igreja vêm sendo comunicados durante as celebrações desta semana sobre a mudança do cronograma excepcionalmente para este domingo. No primeiro turno, a celebração ocorreu normalmente.

A Praça Rui Barbosa também ficará fechada para o trânsito a pedido da Polícia Militar (PM), que está reforçando a segurança por conta do clima hostil da campanha no segundo turno. O acesso ao anel central será proibido a partir das 15 horas.

No entanto, os católicos terão outras opções de missas no domingo na Catedral. Apenas a celebração das 19h30 não será realizada. As missas das 7h30, 8h30, 10h30 e 18 horas vão acontecer normalmente, segundo a secretaria da Catedral.