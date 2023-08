Catedral anuncia programação do Cerco de Jericó

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana (PR), realiza entre 1º e 8 de setembro deste ano o “Cerco de Jericó”. Serão 24 horas de adoração ininterrupta por sete dias.

Segundo programação divulgada pela Catedral, o Cerco do Jericó prevê missas todos os dias com bênção do Santíssimo Sacramento. As celebrações ocorrem às 6h40, 15 horas e 19h30. No sábado, haverá celebrações adicionais às 18h e no domingo, às 8h30, 10h30 e 18 horas.

O tema do o “Cerco de Jericó” é “Pelo nascimento de Nossa Senhora derrubai, Senhor, todas as muralhas”.

O Cerco de Jericó consiste em uma intensa semana de oração pessoal e comunitária. A celebração é inspirada na passagem bíblica que narra a liderança de Josué, que após sete dias de oração, com o poder divino, conseguiu derrubaras muralhas de Jericó. Assim, o Cerco de Jericó busca levar às pessoas um encontro com Deus para derrubar as muralhas que atrapalham a sua vida.

