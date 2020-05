Catador de reciclagem deixa recado e chama atenção em Apucarana

"Sou catador, estou fazendo a minha parte, limpando o meio ambiente e você o que está fazendo?". A mensagem está no carrinho de reciclagem do catador Romildo Alves de 54 anos de Apucarana e por onde passa chama atenção.

O catador que já trabalha há 18 anos com a coleta de reciclagem teve a ideia para chamar a atenção dos moradores da cidade. "Faz pouco tempo que tive a ideia, eu vi uma frase no carrinho de um conhecido de São Paulo então pensei na mensagem que eu queira passar e pensei nessa frase. O que as pessoas estão fazendo pelo meio ambiente? minha intenção era levantar essa discussão. Eu me preocupo muito com o meio ambiente," conta.

Sidnéia Napoleão de 42 anos é esposa de Romildo, eles trabalham juntos, vivem com o que lucram do reciclável e afirmam que ainda muitas pessoas não separam o lixo de forma correta. "No meio do reciclável encontramos papel higiênico, produtos orgânicos, fraldas. Muita gente ainda joga o lixo de forma errada," disse.

Com a pandemia do novo coronavírus, Romildo repassou que muitas máscaras também foram encontradas no meio do lixo reciclável. "Encontramos muitas máscaras, usamos um pedaço de madeira para retirar ela do meio do lixo, colocamos em um saquinho e destinamos da forma correta. É muito triste isso. Como ando muto pelas ruas, também encontro máscaras jogas pelo chão. Eu e minha esposa estamos usando máscaras para trabalhar, estamos fazendo nossa parte limpando tudo, recolhendo o lixo das ruas, mas as pessoas também precisam ter essa consciência," relata.

Além de usar máscara para recolher o reciclável pela cidade, Romildo carrega com ele álcool gel e sempre está se higienizando. "Eu trabalho todos os dias, faça sol ou chuva. Tenho orgulho do meu trabalho, sou muito feliz. Precisamos só de mais respeito e que cada um faça sua parte, que se preocupe com o meio ambiente," finaliza.