Castrapet retorna a Apucarana e faz mais 240 esterilizações

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os atendimentos acontecem no estacionamento do Lagoão

Três meses após fazer um mutirão de castrações, a unidade móvel do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet), do Governo do Estado, voltou a Apucarana. O atendimento ocorre nesta terça-feira (11), na área de estacionamento do Lagoão.

continua após publicidade .

Durante todo o dia, está prevista a realização de 240 esterilizações, sendo 120 gatos e 120 cachorros. As cirurgias para os pets de Apucarana acontecem mediante agendamento prévio.

O prefeito Junior da Femac afirma que o programa percorre todo o Estado e somente quatro municípios foram escolhidos para receber esta etapa. “Como alguns municípios não conseguiram atingir a meta, houve vagas remanescentes. Então a direção do programa, que é promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) com apoio do Instituto de Água e Terra, escolheu quatro cidades para fazer o retorno”, assinala Junior da Femac.



continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Sanepar libera R$ 41 mi para obras no sistema de esgoto de Apucarana

Junior da Femac lembra ainda que o Castrapet esteve em Apucarana no mês de janeiro. “Neste mutirão, a meta de esterilização foi cumprida integralmente com a castração de 218 animais. Os mutirões com o apoio do governo do Estado são importantes, pois complementam o trabalho que é realizado de forma contínua pelo Centro Municipal de Saúde Animal (CEMSA)”, reitera o prefeito, afirmando que somente no ano passado o CEMSA fez cerca de 1,2 mil esterilizações.

De acordo com médico-veterinário João Pedro Correa, diretor do CEMSA, para este novo mutirão foi feito o cadastramento prévio, atendendo prioritariamente famílias de baixa renda e os cerca de 40 protetores independentes que estão cadastrados no CEMSA. “Fizemos uma agenda, com horário marcado, visando facilitar para os tutores dos animais. A parte da manhã, no período das 8 às 11h30, foi reservada para os felinos e depois, até as 16 horas, foi feito o agendamento para a castração dos cães”, explica Correa, observando que metade dos procedimentos foi feito em fêmeas e a outra, em machos.

O programa trouxe para Apucarana uma equipe composta por 22 profissionais, sendo 12 médicos-veterinários e 10 auxiliares. Os animais primeiro passam por uma triagem para ver se estão aptos a passar pelo procedimento. “Os animais saem da unidade móvel com um microchip de identificação, para a responsabilização do dono em eventual abandono. Os tutores também recebem gratuitamente a medicação para os cuidados no pós-operatório”, completa Correa.

Siga o TNOnline no Google News