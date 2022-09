Casos suspeitos de varíola dos macacos em Apucarana são descartados

Da Redação

O primeiro caso suspeito de monkeypox da região ocorreu no dia 17 de agosto, em Arapongas

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, no norte do Paraná, descartou dois casos suspeitos de varíola dos macacos - vírus monkeypox – que estavam sendo monitorados no município. Os resultados dos exames, realizados no Laboratório Central do Paraná (Lacen), chegaram na última sexta-feira, 16.

Conforme o coordenador do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Apucarana, Luciano Simplício Sobrinho, o primeiro caso suspeito foi de um jovem, de 21 anos, que procurou atendimento médico no dia 30 de agosto, apresentando sintomas como febre, dores musculares e lesões na pele (feridas).

O segundo caso foi de uma mulher, de 42 anos, que procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 06 de setembro. Ela revelou que já apresentava sintomas há vários dias.

"Nos dois casos monitorados, os resultados dos exames clínicos deram negativo, e não há nenhum outro caso suspeito, até o momento, sendo monitorado pela Autarquia" - Luciano Simplício Sobrinho, coordenador do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Apucarana

Arapongas

O primeiro caso suspeito de monkeypox da região ocorreu no dia 17 de agosto, em Arapongas. A suspeita foi descartada no dia 25 de agosto, pelo setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde da cidade.

Segundo a gerente de Epidemiologia de Arapongas, Fernanda Golas, apesar do resultado do laboratório não ter sido concluído, o paciente não apresentou características da doença. Por isso, ainda conforme a profissional, o caso foi descartado clinicamente e epidemiologicamente.

