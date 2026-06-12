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INFLUENZA

Casos de doenças respiratórias aumentam 34% e geram alerta em Apucarana

Dados da Autarquia de Saúde apontam predominância da Influenza B entre os vírus circulantes na cidade; prefeitura destaca importância da vacinação

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 16:31:06 Editado em 12.06.2026, 16:37:05
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Casos de doenças respiratórias aumentam 34% e geram alerta em Apucarana
Autor Secretaria de Saúde faz alerta para os casos envolvendo crianças - Foto: Divulgação AMS/Apucarana

Apucarana diagnosticou, entre janeiro e maio deste ano, 5.488 casos de doenças respiratórias. O número, que compreende apenas pacientes que procuraram a rede municipal de saúde, é 34% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

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Com a proximidade do inverno, período em que os casos tendem a crescer naturalmente, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) vem estruturando estratégias para melhor atender a população. Um dos trabalhos realizados por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde é a análise dos exames sentinela coletados e encaminhados semanalmente para o Laboratório Central do Paraná (Lacen), em Curitiba, onde são identificados os agentes virais em circulação.

De acordo com o levantamento das últimas semanas, a Influenza B foi o vírus mais detectado nas amostras analisadas, respondendo por 37,5% dos casos positivos. O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) apareceu em 25% das amostras, enquanto Influenza A (H3N2), Adenovírus e Rinovírus representaram 12,5% cada. “Os dados mostram que neste ano tivemos um aumento importante dos atendimentos por síndromes respiratórias, especialmente entre crianças e adolescentes, o que reforça a necessidade dos cuidados preventivos. Por isso, faço um apelo às famílias: a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente em todas as UBS para crianças e adolescentes de 6 meses a 17 anos, e grupos prioritários: gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, integrantes das forças de segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas. Vacinar é um gesto simples que protege vidas e ajuda a reduzir casos graves e internações”, afirma o prefeito Rodolfo Mota.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), crianças de até um ano de idade são as mais afetadas pela pneumonia. Em 2025, o Paraná registrou 1.611 internações nessa faixa etária em decorrência da doença. Entre crianças de 2 a 12 anos, foram contabilizadas 1.308 internações. O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, destaca que o monitoramento dos vírus circulantes permite acompanhar o comportamento das doenças respiratórias e direcionar as ações de prevenção de acordo com a realidade local. “Esses exames sentinela são importantes para identificarmos quais vírus estão circulando em Apucarana e avaliarmos o cenário epidemiológico. Neste momento, observamos uma predominância da Influenza B, informação que auxilia no planejamento das ações de vigilância e assistência à população”, afirma.

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Casos de doenças respiratórias aumentam 34% e geram alerta em Apucarana
AutorFoto: TN


O superintendente de Vigilância em Saúde, enfermeiro Luciano Simplício Sobrinho, reforça a orientação para que a população mantenha os cuidados preventivos, especialmente pessoas dos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e portadores de doenças crônicas, além de manter a vacinação contra a gripe em dia. “A rede municipal está preparada para o atendimento, mas as pessoas precisam fazer a sua parte, sobretudo na prevenção, mantendo os ambientes arejados e a higiene das mãos”, reitera. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a higiene adequada das mãos pode prevenir uma parcela significativa das doenças infecciosas atendidas nos serviços de saúde.

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