Casos de dengue dobram em Apucarana em uma semana

Em uma semana, os casos confirmados de dengue em Apucarana mais que dobraram. Os números constam no boletim semanal de monitoramento da doença da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicado nesta terça-feira (5). São 82 confirmações, número 105% maior que os 40 do boletim da semana passada.

O avanço da doença vem sendo motivo de alerta da Prefeitura, que vem intensificando ações desde a segunda quinzena de novembro, após a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) constatar que o número de casos era três vezes maior que no mesmo período do ano passado. Na primeira quinzena de novembro de 2022 eram 6 registros de dengue; neste ano eram 18 casos.

Na área da da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, dos 17 municípios, nove têm casos registrados. Duas cidades já estão em situação de epidemia: Borrazópolis e Jandaia do Sul. Nesses dois municípios também foi registrado crescimento significativo de casos no período. Borrazópolis, que somava 19 registros passou a contabilizar 26 casos no atual boletim (36%). Em Jandaia do Sul, as confirmações subiram de 75 para 133 casos (77%).



Em toda regional são 287 casos confirmados. São 105 novos casos em relação à soma do boletim anterior, um aumento de 57,6%. O número de casos é referente ao atual ciclo epidemiológico iniciado em agosto.

CONFIRA O NÚMERO DE CASOS

Apucarana: 82

Arapongas: 16

Bom Sucesso: 3

Borrazópolis: 26

Faxinal: 5

Jandaia do Sul: 133

Kaloré: 11

Sabáudia: 1

São Pedro do Ivaí: 10

