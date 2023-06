Casos de dengue disparam na região; veja situação por município

Agentes de endemias no combate à dengue em Apucarana

Os casos de dengue dispararam na área da 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana. São 3.104 casos, com o número mais elevado de registros em Faxinal (711 casos), Apucarana (423) e Arapongas (468), segundo o informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (6) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Veja abaixo as cidades da região.

O levantamento desta semana aponta 347 casos a mais do que o boletim anterior. Todas as 17 cidades da área de abrangência da regional registraram casos da doença e nove enfrentam epidemia. Veja aqui o boletim completo

O aumento de casos da última semana coloca Apucarana, sede da regional, em alerta. O município, que tem população estimada em 137.438 pessoas, soma 423 confirmações e incidência de casos autóctones de 288,86.

De acordo com o chefe da 16ª RS, Macos Costa, outros municípios podem entrar em epidemia nos próximos dias. Contudo, a tendência é que o número de casos pare de crescer devido ao frio e ausência de chuva.

"Realmente, houve um aumento de casos, alguns municípios em epidemia, e outros já devem entrar em epidemia nos próximos dias. Mas ocorre que estamos em junho e esses números são do período epidemiológico, que começou ano passado. Muitos desses casos positivos já estão curados. Temos perspectiva que com o tempo seco e fio a tendência é baixar o número de casos", explica.

No total, nove municípios da 16ª RS estão em estado de epidemia: Cambira, Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

Casos na região

Apucarana 423 Arapongas 468 Bom Sucesso 380 Borrazópolis 50 Califórnia 7 Cambira 50 Faxinal 711 Grandes Rios 23 Jandaia do Sul 303 Kaloré 31 Marilândia do Sul 18 Marumbi 10 Mauá da Serra 1 Novo Itacolomi 137 Rio Bom 2 Sabáudia 108 São Pedro do Ivaí 382 TOTAL 3.104

