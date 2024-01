Casos de dengue disparam em Apucarana e colocam Saúde em alerta

Após o número de casos de dengue disparar em Apucarana (PR), o secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, confirmou, nesta quarta-feira (3), o envio de três novos veículos para intensificar ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no município de Apucarana, na Região Norte do Estado. A medida tem como finalidade garantir maior proteção da população, por meio da aspersão de inseticidas para controle de vetores, o chamado fumacê.

O prefeito Junior da Femac (PSD) também comandou nesta tarde uma reunião de emergência para tratar do tema, quando foram discutidas medidas de combate à dengue em âmbito local.

De acordo com dados preliminares do Sistema Nacional de Informações, Apucarana possui 1.439 notificações de dengue, com 786 casos confirmados. Em 19 de dezembro de 2023, no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, eram 152 casos confirmados, um aumento na ordem de 400%. O boletim atualizado da Sesa-PR deve ser divulgado na próxima terça-feira (9).

“Temos identificado um aumento no número de casos confirmados de dengue em Apucarana e tomamos a decisão, em conjunto com a 16ª Regional de Saúde, de enviar estes novos veículos afim de prover mais recursos para o controle do mosquito. Avaliamos que esta ação trará benefícios para a cidade como um todo, priorizando nosso bem mais importante, que é a saúde dos apucaranenses”, avaliou Beto Preto.



A dengue é uma doença viral transmitida pela fêmea do mosquito. Pode apresentar-se na forma leve, que evolui para cura, tratada com hidratação correta e medicação sintomática, e na forma grave, que necessita de maiores cuidados em leitos de observação ou internação.

Segundo a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte, embora a ação seja importante, ela só resolve uma parte do problema. "O fumacê age contra o mosquito já em forma alada. É preciso alertar a população para que fique alerta em relação a possíveis criadouros, que em sua maioria são encontrados nos domicílios”, alertou.