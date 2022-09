Casos de covid-19 caem pelo quinto mês consecutivo em Apucarana

Da Redação

Segundo dados da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o município confirmou 149 ocorrências da doença até esta terça-feira (27) em setembro

A média diária de casos de covid-19 registra queda pelo quinto mês consecutivo em Apucarana. Segundo dados da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o município confirmou 149 ocorrências da doença até esta terça-feira (27) em setembro, o que representa uma média de 5,5 diagnósticos por dia.

Apucarana vem registrando queda na média diária de confirmações desde maio, quando a doença estava em alta. Naquele mês, o município registrou 2.170 casos (média de 70 registros diários). Em junho, o número de ocorrências de covid-19 caiu para 1.482 (média de 49,4) e, a partir de julho, os diagnósticos positivos sofreram nova redução, com 576 casos (média de 18,5), chegando a 353 casos (média de 11,3) em agosto.

Desde a chegada da covid-19 em Apucarana, no mês de abril de 2020, o município soma 38.485 casos da doença.

Apesar da redução de casos da doença, o município ainda vem registrado óbitos por covid-19, segundo dados da Autarquia de Saúde. Em 2022, apenas em abril não foram contabilizadas mortes. Foram 7 óbitos em janeiro; 32 em fevereiro (quando Apucarana registrou um pico da doença); 4 em março; 1 em maio; 4 em junho; 2 em julho; 1 em agosto e 2 em setembro. Desde o início da pandemia, a doença provocou a morte de 558 pessoas no município.

O secretário de Saúde de Apucarana, Emidio Bachiega, afirma que a vacinação é o principal fator para a queda de casos e óbitos. No entanto, ele afirma que é fundamental que a população não aja de forma negligente em relação às doses de reforço. “Muitas pessoas ainda não foram tomar a terceira e quarta doses. Nós continuamos com a equipe de prontidão no Ginásio Lagoão para atender a população”, afirma o secretário.

Outro fator que influencia positivamente, segundo Bachiega, é a resistência ao vírus. “O organismo das pessoas está também mais resistente à doença. Há casos de pessoas que contraíram o vírus três ou até quatro vezes”, afirma, observando, no entanto, a importância da vacinação e da atenção no caso de comorbidades, quando ainda há o risco de complicações mais graves e óbitos.

