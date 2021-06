Casos de Covid-19 aumentam entre alunos e professores

Continua após publicidade

Após a morte de uma professora que lecionava no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo em Apucarana por complicações da Covid-19, a instituição informou que já vem monitorando outros casos da doença entre alunos e professores.

O diretor do Colégio Diego Fávaro, disse que a situação da pandemia é bastante grave. “Estamos com uma professora internada, outra intubada e mais 4 professores positivados sendo monitorados, infelizmente a pandemia é grave. Por dia de 4 a 5 alunos comunicam o colégio que estão positivados para Covid-19”, alerta

A instituição adotou há duas semanas o preenchimento de um formulário que registra todos os dados em relação a contaminação de alunos, professor ou funcionários da escola. “Através desses formulários que é feito o monitoramento dos casos de covid-19 que surgi dentro da comunidade escolar, independente se teve o retorno das aulas hibridas ou não”, disse Diego.

O Diretor auxiliar Fernando Pinheiro, que cuida da comissão de biossegurança do Colégio, explicou que a Secretaria de Educação deu autonomia para as escolas escolherem retornar ou não as aulas. “Nós do Cerávolo adotamos a prudência, e a educação básica continua tendo aula de forma remota” disse.



Fernando também falou sobre as medidas realizadas no colégio para garantir a segurança de todos. “Seguimos o protocolo que a Secretaria da Saúde do Paraná passou a Resolução nº 98/2021, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 nas instituições de ensino públicas e privadas para o retorno das atividades curriculares e extracurriculares e seguimos todas as regras”, explica.

Os cursos que voltaram com as aulas presencialmente foram os da educação profissional, Enfermagem e Estética, que são turmas formadas por pessoas maiores de idade e que podem decidir por voltar ou não a estudar de forma presencial.

A professora Maria Tereza morreu no sábado após uma intensa batalha contra a Covid-19. A morte dela gerou grande comoção.

A professora Ivani Maria Naves Yamashita está internada há 30 dias em Maringá, entubada, lutando contra a Covid.