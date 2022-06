Caso Alekson: o que se sabe sobre a morte do adolescente

Da Redação

A morte precoce do adolescente Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, causou grande comoção

A morte precoce do adolescente Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, causou grande comoção em Apucarana, no norte do Paraná. O garoto se envolveu em uma briga com outros jovens no começo da noite desta terça-feira (21). Comentários sobre o ocorrido tomaram as redes sociais. É o assunto do dia na cidade. No transporte coletivo, em lojas, no centro, pessoas conversam e tentam entender o que de fato aconteceu na Rua Emiliano Perneta, no Jardim Ponta Grossa.

Confira abaixo o que se sabe o caso até agora:

- A briga entre o garoto e um outro adolescente teria começado por volta das 18h15, após a saída do Colégio;

- Após a briga entre os dois, pelo menos outros cinco jovens também teriam envolvimento na confusão;

- Testemunhas contaram que tentaram separar a briga, porém, os os garotos correram atrás do menino;

- Ainda de acordo com testemunhas, após a briga, Alekson cai no chão desacordado e os outros garotos correram;

- Profissionais que atuam na UBS Maria do Café prestaram os primeiros socorros até a chegada dos Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

-Por quase 50 minutos os socorristas tentaram reanimar o garoto, que foi levado para a ambulância e morreu a caminho do Hospital da Providência;

ADOLESCENTES OUVIDOS



- A Polícia Militar (PM) repassou que ligações no 190 informaram que um adolescente estava sendo agredido. Quando a equipe chegou ele já estava desacordado, caído na rua;

- Ainda de acordo com a PM, os garotos envolvidos na briga são: três jovens de 15 anos, um de 14 e outro de 12. Três deles foram levados para a delegacia na noite de segunda, juntamente com seus responsáveis e contaram que a briga teria acontecido apenas entre a vítima e um jovem de 15 anos; Outros jovens presentes na briga não foram encontrados na noite de terça.

LAUDO E CAUSA MORTE

- Na manhã desta quarta-feira (22), o corpo de Alekson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), o exame de necropsia, que irá apontar a causa da morte, será realizado a partir das 12h; Não houve doação de órgãos;

- A princípio, não existem marcas de violência no corpo da vítima. Alekson tinha problemas de saúde e fazia uso de medicamentos para controle de convulsões;

- A Polícia Civil, através do delegado Felipe Ribeiro Rodrigues, de Marilândia do Sul, que estava no plantão na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana na noite da morte, investiga o caso. Ele ainda não falou sobre o assunto;

- As aulas do Colégio Cívico-militar Padre José Canale foram suspensas nesta quarta-feira e uma reunião é realizada no Núcleo Regional de Educação (NRE);



- Ainda não se tem previsão da liberação do corpo para velório e sepultamento;