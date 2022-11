Caseiro é acusado de furtar cabritas e peças de trator no Pirapó

Da Redação

Peças de trator foram entregues na 17ª Subdivisão Policial

A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira (25), em um ferro velho de Cambira, peças de trator que foram furtadas de um sítio localizado no distrito do Pirapó, em Apucarana, norte do Paraná. Cabritas também teriam sumido do local.

De acordo com o dono da propriedade rural, há cerca de dois meses ele cedeu uma casa do sítio para um homem morar e cuidar do local, e de quatro cabritas. Entretanto, alguns dias depois, segundo o proprietário, dois dos animais, um assoprador de folhas acoplado em um trator, um capô e um painel do veículo sumiram.

O responsável pelo sítio contou que conseguiu encontrar as peças do trator em um ferro velho de Cambira. Ele acusou o caseiro de ter furtado as peças e as cabritas. Os objetos foram entregues na 17ª Subdivisão Policial.

De acordo com os investigadores da Polícia Civil, os autores já foram identificados. Uma pessoa foi ouvida por receptação culposa e outras devem ser ouvidas na delegacia durante a próxima semana.

