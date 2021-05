Cascavéis são capturadas na Vila Reis; veja

Continua após publicidade

Duas cobras cascavéis foram capturadas na Travessa Luiz Martins na Vila Reis em Apucarana na tarde de terça-feira (27).

Segundo o Tenente Carraro do corpo de Bombeiros, os répteis foram localizados no quintal de uma casa onde a família guarda materiais recicláveis. “Embora o reciclável estivesse organizado a residência fica próxima a uma plantação, é possível que alguém tenha colocado fogo a área, o que explica as cobras terem se movimentado para a casa”, explica.

Ele ainda contou que por sorte os bombeiros conseguiram capturar os animais antes que uma tragédia acontecesse, já que as cobras encontradas são perigosas. Os animais foram enviados para os órgãos competentes, para os devidos cuidados.

As Cascavéis são perigosas, mas não agressivas e fogem rapidamente quando avistadas. A espécie encontrada no Brasil possui veneno neurotóxico, que atua no sistema nervoso e faz com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.