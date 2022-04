Casal vai parar na delegacia depois de desentendimento em farmácia

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada no começo da tarde desta quarta-feira, 13, para atender a uma denúncia de um roubo de celular que teria ocorrido em uma farmácia. Uma mulher denunciou o crime e disse que o ladrão estaria em um gol branco. Imagens de câmeras de segurança identificaram as placas do veículo e a polícia iniciou as diligências.

Pouco tempo depois, o veículo foi localizado no Parque Industrial Norte e o motorista abordado. Ele contou aos policias que não cometeu roubo e que a denunciante seria sua companheira. O motorista disse ainda que o casal estava junto na farmácia, quando houve um desentendimento e uma agressão. O celular que supostamente teria sido roubado não foi encontrado.

As duas partes foram encaminhadas à delegacia para prestar esclarecimentos. O carro foi apreendido porque o condutor não era habilitado.