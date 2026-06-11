Casal tenta engolir drogas ao ser pego pela Rocam na Cidade de Deus em Apucarana

Um homem de 29 anos foi preso pela equipe Rocam da Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (11) suspeito de tráfico de drogas durante a Operação Omnis no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana (PR). A abordagem aconteceu na localidade conhecida pelos moradores como Cidade de Deus, ponto já conhecido pelas equipes policiais pela intensa movimentação de usuários e denúncias relacionadas ao tráfico.



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Durante patrulhamento pela região, os policiais avistaram um casal em atitude suspeita em uma esquina. Segundo o cabo Pacheco, foi possível visualizar o momento em que o homem passou algo para uma mulher, que em contrapartida entregou algo para ele, que aparentava ser dinheiro.



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Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois suspeitos colocaram objetos na boca em tentativa de ocultar possíveis provas. Quando os policiais desembarcaram, observaram movimentação na boca da mulher, que aparentava estar engolindo um objeto suspeito. Já o homem foi contido antes que conseguisse fazer o mesmo.



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O suspeito, já conhecido no meio policial por diversas passagens inclusive por tráfico, resistiu às ordens para abrir a boca. Após algum tempo sendo contido pela equipe, decidiu cuspir o que escondia. Foram identificados cinco invólucros de crack contendo várias pedras em cada embalagem.

Com a mulher, 39 anos, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, admitiu ser usuária de entorpecentes e estava em posse de cachimbos artesanais utilizados para consumo de drogas. O policial acredita que ela tenha conseguido se desfazer do flagrante antes da abordagem.

O homem estava segurando uma nota de R$ 10, valor compatível com a comercialização de uma porção da droga apreendida. Durante revista pessoal, também foi localizada uma nota de R$ 2. Segundo o cabo Pacheco, o suspeito já havia sido preso recentemente pelo mesmo crime. A prisão mais recente ocorreu em 08 de abril deste ano, praticamente no mesmo local.

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O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP) de Apucarana, juntamente com a droga e o dinheiro apreendido. A mulher acabou sendo liberada no local. O suspeito deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.