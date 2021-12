Casal se fere após colisão entre carro e moto em Apucarana

Da Redação

Um casal ficou ferido durante uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na Rua Doutor Oswaldo Cruz, esquina com a Rua Marechal Floriano, na região do Bairro da Igrejinha, em Apucarana.

De acordo com informações de testemunhas, Odair Afonso, de 39 anos, e Rosilene, de 38 anos, estavam na moto, quando um idoso, que conduzia uma Fiat Strada, cruzou a frente do veículo do casal.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas. O homem teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Já a mulher, sofreu ferimentos moderados, e foi levada para o Hospital da Providência.

A equipe da Polícia Militar (PM) também esteve no endereço e orientou os envolvidos.