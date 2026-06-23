Casal sai ileso após veículo ser baleado no Jardim Ponta Grossa

Um casal escapou sem ferimentos de um ataque a tiros na noite de segunda-feira (22), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). O veículo das vítimas foi atingido por cerca de cinco disparos logo após os moradores saírem de casa para verificar uma confusão na rua.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que estavam na residência quando ouviram uma discussão do lado de fora. Ao chegarem na calçada para entender o que estava ocorrendo, depararam-se com um homem dentro de uma caminhonete branca. Uma das vítimas questionou o que o suspeito fazia ali, momento em que ele sacou uma arma e atirou várias vezes na direção do casal, sem nem mesmo descer do automóvel.

Apesar da gravidade e do susto, os tiros atingiram apenas o carro das vítimas, quebrando o vidro dianteiro do lado direito e deixando marcas de bala na estrutura do veículo.

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Ainda segundo o relato repassado aos policiais, o atirador é um velho conhecido do casal e já havia feito ameaças de morte anteriormente. A PM fez buscas na região e vistoriou o local do crime, mas não encontrou cápsulas ou restos de munição na rua. As características físicas do atirador foram devidamente repassadas às autoridades para auxiliar na identificação e nas futuras investigações sobre o atentado.