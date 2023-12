Casal rouba carro com mãe e filha de 7 anos dentro em Apucarana

Dois suspeitos roubaram um veículo Honda Civic com uma mulher e uma criança de sete anos dentro, na noite deste sábado (16), na Rua René Camargo de Azambuja, Centro de Apucarana, no norte do Paraná.

Conforme o relato da vítima à Polícia Militar (PM), o homem estacionou seu veículo Civic, placas MSH2587, deixando a esposa e a filha no carro, pois iria prestar apoio ao seu sogro, que estava com o carro quebrado. Foi quando escutou sua filha e sua esposa gritando no veículo, que já estava em movimento.

Segundo a mulher, o casal de bandidos deu voz de assalto a ela e sua filha para saírem do carro. No entanto, os criminosos dirigiram o veículo por cerca de 200 metros, arrancando ambas de dentro do carro com violência, causando escoriações no joelho. Em seguida, fugiram no sentido da Rua Ponta Grossa.

Além do carro, foram roubados dois aparelhos celulares das marcas Xiaomi e Samsung, uma bolsa com maquiagens, documentos pessoais, cartões bancários, uma carteira com R$240, documentos pessoais e cartões bancários. No porta-malas, estavam uma bota de trilha de moto, um escapamento e uma jaqueta preta.

Foram fornecidas orientações às vítimas, e buscas na região foram realizadas para encontrar os ladrões, no entanto, ninguém foi localizado.

