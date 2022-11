Casal realiza série de furtos no transporte coletivo de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Conforme informações, um casal seria responsável pelos crimes que foram cometidos na área central do município

Nesta terça-feira (08), a Polícia Militar (PM) de Apucarana registrou três furtos no transporte coletivo. Conforme informações, um casal seria responsável pelos crimes que foram cometidos na área central do município.

continua após publicidade .

Equipes da PM atendem uma ocorrência, em andamento, dentro do terminal urbano. No período da manhã, dois boletins de ocorrência já foram registrados. De acordo com policiais militares, o principal alvo dos criminosos seria idosos, que neste início de mês, estão indo às agências bancárias sacar a aposentadoria.

LEIA MAIS: Mãe sob efeito de drogas ameaça filhos e é presa, em Apucarana

continua após publicidade .

Dentre os três casos, um deles seria de um senhor, sem idade especificada, que foi vítima do casal quando ia entrar em um veículo do transporte coletivo, na Rua Ponta Grossa. Os suspeitos teriam vindo por trás e esbarrado no idoso, que não percebeu que sua carteira havia sido furtada pela mulher.

Segundo a Polícia Militar, após a ação o casal falou que havia errado a linha do ônibus e saiu de dentro do veículo, seguindo para a área central. A vítima se deu conta de que seu pertence não estava mais no bolso da calça alguns metros depois do ponto de partida. O homem teve R$ 850 da aposentadoria e 2 cartões de créditos furtados.





continua após publicidade .

Polícia faz alerta

A Polícia Militar de Apucarana, com base nas três ocorrências atendidas na cidade nesta terça-feira (08), afirma que o mesmo casal seria responsável pelos crimes. Todas as vítimas apontam para um rapaz moreno e forte, e uma moça com um pano no rosto, similar a uma camiseta usada como máscara.

Além do idoso furtado na Rua Ponta Grossa, um casal também foi vítima dos assaltantes. Até o momento não há informações sobre o ocorrido dentro do terminal urbano.

A PM alerta, ainda, para que os usuários do transporte coletivo fiquem atentos aos seus pertences, não deixando carteiras e celulares nos bolsos das calças, para evitar os "batedores de carteira".

Siga o TNOnline no Google News