Casal que se conheceu no transporte coletivo vai oficializar união

Oitenta e dois casais irão oficializar a união durante o casamento comunitário neste sábado (17) em Apucarana. A cerimônia integra a programação do “Justiça no Bairro” e será realizado do ginásio de esportes do Serviço Social do Comércio (Sesc), a partir das 16 horas.

Com direito à decoração para esse momento tão especial para os casais, a celebração será ecumênica. Já a cerimônia civil será conduzida pela desembargadora Joeci Machado Camargo, 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e idealizado do programa de cidadania.

A professora da rede municipal, Camila Garcia, de 26 anos, oficializará sua relação com o ajudante de motorista, Marcos Vinicius, de 23 anos. O casal já está junto há quatro anos e, dessa relação, nasceu a pequena Alice Garcia Martins, de apenas 2 anos.

A professora conta que o casal se conheceu no transporte coletivo e que trocou olhares. Por uma obra do destino ou artimanha das redes sociais, horas depois, ele apareceu nas sugestões de amizade no perfil da professora, que o reconheceu e o adicionou. “Curtimos as fotos um do outro, ai o Marcos me mandou uma mensagem, começamos a conversar e estamos juntos até hoje”, contou.

A professora explica que casar de "papel passado" sempre foi um sonho do casal, porém o valor para realizar o casamento no civil os impossibilitava de oficializar a união. Com o casamento comunitário, eles viram a chance de realizar o tão esperado sonho.

"Meu marido é muito religioso. Ele sempre quis casar de papel passado para andar certo com as leis de Deus. No entanto, casar é muito caro. Sempre tentamos juntar dinheiro para esse momento, mas aí acontecia alguma coisa e precisávamos usar o dinheiro. Quando surgiu a notícia do casamento comunitário, vimos a nossa chance de oficializar a nossa união", explicou a professora.

No grande dia, junto dos noivos, estarão presentes a filha do casal e alguns familiares. Para brindar esse momento, a noiva contou que fará um pequeno jantar em casa para celebrar o amor com as pessoas mais próximas.

Por Lis Kato.

