Casal investigado por estupro de vulnerável é preso em supermercado de Apucarana

Homem e mulher, ambos de 32 anos, tinham mandados de prisão preventiva em aberto e foram localizados por agentes da 17ª SDP na noite de sexta-feira

Um casal de 32 anos foi preso na noite de sexta-feira (13) em Apucarana, no Norte do Paraná, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. As prisões preventivas foram cumpridas por agentes da Polícia Civil enquanto os suspeitos faziam compras em um supermercado da cidade. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca do município.

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A equipe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) chegou aos investigados após receber informações sobre o paradeiro da dupla. Em rápido deslocamento até o estabelecimento comercial indicado, os policiais localizaram a mulher no estacionamento e o homem no interior da loja, momento em que deram voz de prisão.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam um aparelho celular pertencente à investigada. O equipamento passará por análise e será anexado ao inquérito para auxiliar no desdobramento das investigações. Após os procedimentos de praxe, o homem e a mulher foram encaminhados à Cadeia Pública de Apucarana, onde permanecem à disposição da Justiça.

As prisões integram as ações da Operação Saturação, que tem como objetivo intensificar a presença policial nas ruas, garantir o cumprimento de ordens judiciais e combater a criminalidade na região. A corporação reforçou que o trabalho foca no enfrentamento de crimes graves, com atenção especial aos delitos cometidos contra vítimas em situação de vulnerabilidade.