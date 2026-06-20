Casal furta mais de R$ 2,5 mil em suplementos em comércio de Apucarana
Crime em estabelecimento só foi percebido dois dias depois, após contagem de estoque
Um casal furtou mais de R$ 2.500 em suplementos alimentares de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta sexta-feira (19) para registrar a ocorrência, após os funcionários darem falta dos produtos.
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De acordo com as informações repassadas à polícia, a ação ocorreu na última quarta-feira (17), por volta das 18h25. O homem e a mulher entraram na loja se passando por clientes comuns, pegaram uma cestinha de compras e seguiram para o corredor onde ficam os suplementos. Após alguns minutos, a dupla deixou o local levando as mercadorias, sem que ninguém desconfiasse da atitude no momento.
O crime só foi descoberto dois dias depois da ação, quando foi realizada uma conferência no estoque da loja e o prejuízo superior a R$ 2,5 mil foi constatado.
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A equipe da Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência.