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Casal flagra momento em que trem atinge Fiorino em Apucarana; veja

Imagens foram gravadas por acaso por ocupantes de uma moto neste sábado (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 11:39:01 Editado em 31.05.2026, 12:18:17
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Leonardo Gonçalves dos Santos



Um vídeo gravado por acaso registrou o momento exato em que um veículo Fiat Fiorino foi atingido e arrastado por um trem na noite deste sábado (30), no cruzamento da linha férrea com a Rua Dom Pedro II, no bairro Jardim Ponta Grossa, em Apucarana (PR). As imagens (assista no início da matéria) foram capturadas por um casal que passava de motocicleta pelo local.

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LEIA MAIS: Capotamento na PR-466 deixa uma mulher morta e outra ferida em Jardim Alegre

O autor do vídeo, que trabalha como vendedor, relatou à reportagem que o flagrante aconteceu por volta das 21h30. Segundo ele, a namorada nunca tinha visto uma locomotiva de perto, o que motivou a gravação. "Estávamos de moto, então passei devagar para ela gravar. Vi pelo retrovisor que o carro estava vindo junto e achei que eles tinham parado", explicou a testemunha.

A surpresa veio logo em seguida com o impacto. "Ouvi o barulho da batida e vi o carro indo para longe. Desliguei a moto e saí correndo para ver se estavam bem. Quando cheguei, os dois saíram do carro assustados", detalhou o rapaz.

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Casal flagra momento em que trem atinge Fiorino em Apucarana; veja
AutorAcidente ocorreu no bairro Jardim Ponta Grossa - Foto: Leonardo Gonçalves dos Santos

A mulher recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e foi encaminhada para avaliação médica no Hospital da Providência com dores na região do peito. Já o condutor do utilitário não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar realizou as verificações de praxe. O motorista do carro apresentou a habilitação em dia e os documentos do veículo estavam regulares. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou resultado negativo para o consumo de álcool.

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acidente de transito cruzamento ferroviário emergência médica Fiat Fiorino relato de testemunha trem
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