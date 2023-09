Casal fica ferido em grave acidente no Contorno Norte; veja

Carro ficou totalmente destruído no acidente

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um casal ficou ferido em grave acidente no início da manhã desta terça-feira (12) na PR-170, em trecho do Contorno Norte, em Apucarana (PR). A colisão envolveu um caminhão de médio porte e um veículo Fiat Tipo nas proximidades do antigo Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Veja vídeo abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Há três anos 'desaparecida', idosa é abordada pela PM em Apucarana

As duas vítimas estavam no carro, que ficou totalmente destruído. O passageiro de 39 anos foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Ele ficou preso nas ferragens e, logo depois de retirado, foi levado para o Hospital da Providência.

continua após publicidade

A condutora do carro, de 37 anos, foi levada pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também para o Hospital da Providência. As duas vítimas tiveram ferimentos médios, segundo o Corpo de Bombeiros. Testemunhas afirmaram que o casal mora na região do Contorno Norte.

O motorista do caminhão e o acompanhante não sofreram ferimentos. Eles contaram ao TNOnline que levavam um carga de trigo de Cambira para Arapongas quando ocorreu a colisão. O caminhão foi atingido na traseira pelo Fiat Tipo, que ficou totalmente destruído. .

Segundo o acompanhante, que é dono da carga, o sol prejudicava a visão. Ele acredita que essa seja a causa do acidente. "Foi 200% o sol a causa do acidente", disse Carlos Roberto, popular Mineirinho, de Cambira. "A gente trabalhou até meia-noite para preparar a carga para adiantar o serviço. Nós vínhamos vindo e o sol estava muito bravo, quando escutamos o estouro (na traseira do caminhão)", disse.

continua após publicidade

Eles pediram socorro e sinalizaram a pista com galhos até a chegada do Corpo de Bombeiros e Samu. Os dois não sofreram ferimentos. Eles levavam a carga para o Moinho Arapongas.

Veja: